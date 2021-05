Maandagavond was de eerste aflevering te zien van de vierdelige serie Dionne dichtbij: Máxima. Hierin maakt voormalig NOS Journaal-presentatrice Dionne Stax een reis door het leven van de koningin, die volgende week haar 50e verjaardag viert.

De eerste aflevering gaat over de jonge jaren van onze koningin. Máxima woonde als jong meisje in de keurige wijk Recoletta, in Buenos Aires. Dionne reist af naar Buenos Aires en ontmoet daar onder andere een oude buurjongen, de bakker waar de familie koekjes haalde en een geliefde juf van de middelbare school.

Als eerst ontmoet Dionne de Máxima-kenner van de stad: Rodolfo Vera Calderón. Hij legt haar uit waarom Máxima als een onwettig kind werd gezien: “Toen Máxima werd geboren was haar vader getrouwd met een andere vrouw, en was haar moeder vrijgezel. Ze was dan ook een buitenechtelijk kind. Scheiden was destijds verboden in Argentinië”. Toch zou Máxima een zeer gewenste, liefdesbaby zijn geweest. De naam Máxima betekent dan ook ‘de beste’. Een naam die haar vader voor haar gekozen zou hebben omdat hij hoopte op een nieuw en beter leven.

Hechte band met haar vader

Máxima was dan ook heel hecht met haar vader: “Máxima en haar vader hadden een hele goede band. Ze waren heel close. Ze deelden de interesse in politiek en economie”, vertelt Rodolfo als hij samen met Dionne voor een appartementencomplex staat waar Máxima en haar gezin in woonden, op de zevende verdieping.

Niet te veel snoepen

Hierna ontmoet Dionne Javier Magnanini, een oude buurjongen van Máxima. “Ik woonde in het appartement op de vierde verdieping, zij op de zevende. Ik speelde vaak met haar buiten. Haar familie was heel beleefd en vriendelijk”, laat hij weten. Hij neemt Dionne mee naar een bakker, waar Máxima altijd koekjes kocht. Daar hoort Dionne dat Máxima van haar moeder niet teveel mocht snoepen, ze moest op haar lijn letten.

Máxima als leerling

Máxima’s vader en moeder hadden grote dromen voor hun dochter. Daarom stuurden ze haar naar Northlands, een eliteschool. Dionne bezoekt het gebouw en ontmoet daar juf Elsa González, zij gaf Máxima maatschappijleer toen ze er op school zat. “Ze was een goede leerling. Heel verantwoordelijk, zelfverzekerd en geïnteresseerd. Ze was een aanwinst voor haar klas. Thuis werd ze ook flink aangemoedigd”, zo beschrijft juf Elsa haar oud-student.

New York

Na haar bezoek aan Buenos Aires, bezoekt Dionne New York. Daar waar Máxima onze Willem-Alexander ontmoette. Máxima kreeg destijds een goede baan als econome aangeboden in New York. Als ambitieuze, vrijgezelle vrouw lag de wereld aan haar voeten. Dionne gaat een hapje eten bij hét eettentje waar Willem-Alexander en Máxima kwamen toen ze net samen waren. De twee konden vier maanden in alle rust daten, totdat de pers lucht kreeg van de liefdesrelatie van de prins. And the rest is history…

Reacties van kijkers

Kijkers van Dionne dichtbij: Máxima laten op Twitter weten dat ze hadden gehoopt op meer nieuwe weetjes over onze koningin. Zo laat een Twitteraar weten weinig nieuws te hebben geleerd na het kijken van de eerste aflevering. Ook had de toon iets kritischer gemogen volgens veel kijkers én sommige Twitteraars ergeren zich aan de manier waarop Dionne Stax de naam van Máxima uitspreekt.

We komen precies niks nieuws te weten… de ‘Dionne Stax show’ #dionnedichtbij — BV (@bsn061) May 10, 2021

De grote Dionne Stax show…Totaal niet kritisch en kijk mij nou eens goed Spaans spreken. Het kabbelt maar door over volkomen onbelangrijke weetjes. Ik haak af! #DionneDichtbij — Marianne R. (@montflor) May 10, 2021

Natuurlijk komen we helemaal niets nieuws te weten over Meksimah, maar dat maakt allemaal niet uit; de ‘documentaire’ draait immers om @DionneStax #Dionnedichtbij — Néerlandaise@Maxime van Oosten (@Neerlandaise01) May 10, 2021

Dionne’s Limburgs Engels is zo slecht dat ze ook de naam Máxima vertaalt in Meksimah…. Zelfde mensen die het over proZent hebben. Soort verkeerde hyper correctie. Jammer en storend, Daaion. #dionnedichtbij — Kaatjekötjediezaain (@Kaatjektjediez1) May 10, 2021

Het is meer de Dionne show😉 Vreselijk zoetsappig programma over #Maxima met stuitend weinig nieuwe of onbekende feiten. En om nu te gaan kraaien: “Dit is de bel waarop je moet drukken om in het appartement van de Zorreguieta’s te komen…”😳 — Marianne R. (@montflor) May 10, 2021

