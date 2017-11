Zomaar, bijna vanuit het niets kan het opkomen: een depressie. En dat heeft een gigantische impact op iemands leven, maar ook op dat van geliefden. Hoe krabbel je weer op en hoe ga je ermee als geliefde?

Sacha Griekspoor (51) was jarenlang depressief: “Mijn depressieve klachten ontstonden toen ik op mijn 23e het huis uit ging en trouwde. Ik kon een huishouden runnen, maar wist niet hoe ik mijn leven vorm wilde geven. Dit uitte zich in angst, depressie en een enorm laag zelfbeeld. Naar de buitenwereld deed ik alsof ik sterk was, ik liet mezelf niet zien. Ondertussen dacht ik dat iedereen me stom en dom vond. Om maar niet te hoeven voelen, ontwikkelde ik een eetprobleem, waardoor ik na de geboorte van mijn dochter in 1999 in korte tijd ruim veertig kilo aankwam. Ik heb me altijd verzet tegen antidepressiva, maar mijn omgeving overtuigde me er toch aan te beginnen. Mijn man zei op een gegeven moment, uit wanhoop: ‘Als je er niet aan begint, ga ik weg.’ En ik was ervan overtuigd dat ik het leven alleen niet aankon.”

Volledig ingestord

“Ik voelde altijd een drang om te leven, maar toch zijn er periodes geweest waarin ik alleen maar in bed lag en de gedachte aan de dood zich opdrong. Ik wilde niet écht dood, maar wilde niet meer voelen, niet meer denken. Doordat de klachten terug bleven komen, ben ik negen keer ziek uit dienst gegaan en zegde ik ook banen af. Ik ging in therapie, maar de klachten bleven en ik bleef zoeken naar oplossingen om me gelukkig te gaan voelen. Zo waren we een keer met zijn drieën in Amerika, voor een cursus persoonlijke ontwikkeling. Op de eerste dag voelde ik al dat dit niet de oplossing was. Ik heb me nog nooit zo eenzaam en zo schuldig gevoeld, vanwege de kosten. Mijn ex-man bleef altijd achter mij staan, maar toch groeiden we uit elkaar. Na de scheiding in 2009 ben ik volledig ingestort. Ik had inmiddels medicatie en de huisarts wilde mijn dosis nog verder verhogen, maar ik was totaal verdoofd.”