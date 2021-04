Jet: “Ik kreeg een depressie door de relatie met mijn ex”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week vertelt Jet (49) over haar ongelukkige relatie met haar ex.

“Mijn man en ik zaten op dezelfde havo. We werden verliefd, kregen verkering en trouwden toen we 21 waren; een paar jaar later hadden we 2 zoontjes. Achteraf besef ik dat we indertijd te weinig om ons heen hebben gekeken. Te weinig levenservaring hadden, en vooral ook te weinig jeugd. Mijn man was ambitieus. Die heeft jarenlang avond aan avond zitten blokken totdat hij accountant was. Voor mij zat erbij leren er niet in. Ik had mijn handen vol aan mijn gezin en de 3,5 dag per week die ik in een boetiek werkte.

Advertentie

Geen zin

Thuis kwam alles op mij neer, mijn man had nooit tijd met zijn werk en die studie. ‘Ik doe het voor ons gezin’, zei hij als ik klaagde dat we nooit meer samen iets leuks deden. Erger dan dat alle praktische dingen op mij neerkwamen, was dat er iets in onze relatie veranderde. Hij zei steeds vaker: ‘Dat begrijp jij toch niet.’ ‘Leg het me dan uit’, zei ik dan, maar daar had hij geen zin in.