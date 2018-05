Kijkers zijn lovend over één ding in spannende aflevering 'Spoorloos'

Kijkers zagen gisteren in ‘Spoorloos’ hoe Natalie haar biologische moeder in Guatemala ontmoette. Maar naast die emotionele hereniging, ging het gesprek vooral over Derk Bolt.



Op Twitter waren kijkers namelijk erg te spreken over hoe Derk ‘eindelijk weer’ de Sherlock Holmes in zich losliet, en écht speurwerk verrichtte. Want de zoektocht kwam dit keer moeizaam op gang.

Van het kastje naar de muur

In deze aflevering hielp Derk Natalie uit het Noord-Brabantse Lith, die als baby door Nederlandse ouders werd geadopteerd vanuit Guatemala. Nu ze 19 jaar is, wilde ze dolgraag haar moeder ontmoeten. En daarom reisde ze met Derk en het Spoorloos-team af naar het Latijns-Amerikaanse land.

Daar werden ze van het kastje naar de muur gestuurd, want niemand leek ook maar iets van het bestaan van Natalies moeder Fidelina Zamora Ordoñes af te weten. Maar dan komt Derk eindelijk op het goede spoor; hij ontmoet de opa en oma van Natalie. En die weten hem te vertellen dat Fidelina inmiddels helemaal in Miami woont.

Ha!! Derk terug en ouderwets aan het zoeken en rondvragen.

Niks meer aan doen..houden zo!!#spoorloos — Jeannet Sandman (@JeannetJSandman) 30 april 2018

Ik vind dat het leukste aan #spoorloos de zoektochten van Derk Bolt als een soort Sherlock Holmes. 😆 — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) 30 april 2018

Eindelijk weer eens een ouderwetse zoektocht va Derek #spoorloos — melanie de wijs (@Smellanies) 30 april 2018

Schuldgevoel

En zo geschiedde dat Derk Fidelina ontmoette in Miami, en zij uitgebreid vertelde over haar keuze Natalie ter adoptie te stellen. Ze kon niet voor haar zorgen en noemde het de moeilijkste beslissing van haar leven. “Zij konden haar meer bieden dan ik. Het is zwaar. Ik heb haar gebaard. (…) Ik voel me schuldig dat ik niet voor haar gevochten heb. Dat gevoel blijf ik altijd houden. Ik was laf en durfde het niet aan met haar.”

Emotionele hereniging

Maar ondanks dat Natalies vader niet zat te wachten op een kind – “Toen hij hoorde dat ik zwanger was, sloeg hij me in mijn gezicht. (…) Ik moest het zelf oplossen en weg was hij” – vertelt Fidelina stellig dat Natalie absoluut een liefdesbaby was, en geen ongelukje. En na die mooie woorden tegenover Derk, ontmoeten moeder en dochter elkaar dan eindelijk. Dat leverde uiteraard een emotionele hereniging op.

mooi die 2 gaat zoveel liefde vanuit prachtig ! #spoorloos — Mel (@melaliya) 30 april 2018

Wat was dat weer een mooie #hereniging van Nathalie met haar moeder ❤️ #spoorloos 😢 — Lanson (@powerroyson) 30 april 2018

Je kunt de aflevering van Spoorloos hier terugkijken.

Bron: Spoorloos (KRO-NCRV). Beeld: Facebook, ANP