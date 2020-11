Derk Bolt over ‘Spoorloos’ in coronatijd: “We hebben alles op alles gezet”

In Spoorloos helpt presentator Derk Bolt verloren familieleden op te sporen. Maar in tijden van corona is reizen erg lastig. Wat betekent dit voor het nieuwe seizoen?

Kinderen of geadopteerden die op zoek gaan naar hun biologische ouders: je zou zeggen dat je tijdens het maken van zo’n programma reizen en menselijk contact niet kun vermijden. Toch begint maandagavond een nieuw seizoen van Spoorloos.

Advertentie

Ingekort

In een interview met Televizier legt Derk Bolt uit dat ze alles op alles hebben gezet om door te gaan met de opnames. Alles is nog voor de strengere reisbeperkingen in Europa gefilmd. Bovendien was het op de meeste plekken goed weer, waardoor ze zo goed alles buiten konden opnemen. Wel is de serie ingekort van tien naar zes afleveringen.

“Al met al was het behoorlijk lastig”, geeft Derk toe. “Zo zou ik naar Roemenië gaan, net voor vertrek werd die reis afgezegd omdat het tot oranje gebied werd verklaard. Van de geplande acht landen ging ik uiteindelijk maar naar twee.”

Sneltests

Ook het menselijk contact is volgens Derk lastig onder controle te houden. “Je kunt wel zeggen, je moet afstand houden en raak elkaar niet aan, maar als familieleden elkaar eindelijk zien, rennen ze toch op elkaar af.” De programmamakers hebben er alles aan gedaan om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. Zo heeft Derk zichzelf en ook de gasten regelmatig getest met sneltests.

Spoorloos is vanaf maandag 9 november iedere week om 20.30 uur te zien op NPO1.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Televizier. Beeld: Brunopress