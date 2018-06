Deze deskundige zegt dat vliegangst op zichzelf eigenlijk helemaal niet bestaat

De zomervakantie staat weer voor de boeg en er bestaat een grote kans dat je met een vliegtuig naar je vakantiebestemming afreist deze zomer. In Nederland hebben miljoenen mensen last van vliegangst, maar waar komt deze angst eigenlijk vandaan? En wat kun je er tegen doen?

“Vliegangst op zichzelf bestaat niet”, vertelt Teije Koopmans, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij stichting VALK aan NU.nl. “Vliegangst is altijd gekoppeld aan andere angsten.”

Diepere laag

Huh? Maar hoe zit het dan precies? Volgens Teije zijn er veel onderliggende andere angsten die uiteindelijk vliegangst kunnen veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld een angst zijn om controle te verliezen of een vrees voor afgesloten ruimtes. “Er ligt bijna altijd een diepere laag onder. Je moet dus datgene aanpakken wat die angst veroorzaakt.” Daarna kun je van je vliegangst afkomen.

Angst

Maar liefst één op de drie Nederlanders vindt het eng om een vliegtuig in te stappen, blijkt uit cijfers van Stichting Valk. Tweederde hiervan heeft een ernstige vorm van vliegangst en vliegt dan ook nooit, terwijl de rest alleen vliegt als het echt niet anders kan.

Veilig

Angstcoach Mike Hoffmeister vertelt dat de meeste mensen met vliegangst het een eng idee vinden om in de lucht de controle kwijt te zijn. Als het toestel dan neerstort, is het gelijk voorbij. “Dit gebeurt natuurlijk maar zelden, maar áls het gebeurt, krijgt het ontzettend veel media-aandacht waardoor mensen het niet snel vergeten”, legt Mike uit. “Vliegen is absoluut niet gevaarlijk. Er gebeuren weinig ongelukken. Bij wijze van spreken ben je in het vliegtuig zelf veiliger dan op de weg er naartoe.”

Voorlichten

Volgens Mike kunnen mensen met vliegangst daarom het beste zichzelf laten voorlichten. Zoek uit waar je precies bang voor bent. Vertrouw je het vliegtuig zelf niet? “Google hoe een een vliegtuig werkt en hoe het kan vliegen. Vind je turbulentie juist eng? Zoek dan op wat dit precies inhoudt. Voor veel mensen is dit al voldoende om met een zekerder gevoel het in te stappen.”

Bron: NU.nl. Beeld: iStock