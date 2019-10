Deze babynamen voor jongens en meisjes ga je in 2020 veel horen

Ken je iemand die zwanger is? Nou, dan zijn er aantal namen waar je je op kunt voorbereiden. Nu is namelijk al bekend welke babynamen in 2020 populair zijn.

Wat volgend jaar hip wordt, zijn de korte namen. Namen met vier letters worden een beetje de nieuwe trend.

Ook zijn Hollandse namen weer helemaal terug. Denk aan Kees, Jan, Cora, Roos.

Voor meisjes zijn deze namen in 2020 erg populair:

Mila Luna Ivy Naomi Nova Sofie Ellie

En voor jongens zijn deze namen volgend jaar populair:

Axel Bodi Jack Elias Cas Loki Bram

Allemaal ontzettend leuk, nietwaar?

Bron: BabyGaga. Beeld: iStock