Nadat deze week bekend werd gemaakt dat Sesamstraat-acteur Hakim Traïdia binnenkort zijn intrede maakt in Goede tijden, Slechte tijden, kunnen we je nóg een leuk nieuwtje verklappen. Meerdijk krijgt er namelijk nog een nieuwe bewoner bij!

Niemand minder dan Paula Udondek, bekend als presentatrice van Get the Picture, zal zich aan de cast voegen.

Carrière

Paula presenteerde van 1999 tot 2002 het spelletjesprogramma en maakte hiervoor maar liefst 1215 afleveringen. Ook presenteerde ze nog even kort het programma Knoop in je zakdoek. In 2009 was ze ook nog kandidate in het televisieprogramma Wie is de mol?, waarin ze in de vierder aflevering afviel. Daarnaast was ze ook nog te zien in verschillende toneelschappen, maar op televisie is ze al een tijdje niet meer geweest. Toch is haar terugkomst op de beeldbuis niet verrassend: Paula heeft namelijk theaterwetenschappen gestudeerd en zelfs acteerlessen aan de universiteit van West Virginia in Amerika gevolgd.