Déze bekende zangeres doet mee aan ‘The voice senior’

Hoewel het nieuwe seizoen van ‘The voice senior’ nog van start moet gaan, is één van de bekende deelnemers alvast bekend gemaakt. Zangeres Imca Marina gaat namelijk een poging wagen om de zangwedstrijd te winnen.

Imca Marina laat tegenover RTL Boulevard weten dat ze hoopt dat haar deelname andere mensen zal inspireren.

Trouwambtenaar

“Je moet niet met de poes op schoot voor het raam gaan zitten,” aldus de 79-jarige zangeres. Verder is er nog weinig bekend over de deelname van Imca. De zangeres heeft overigens al een tijdje niet op een muzikaal podium gestaan. Haar laatste grote publieke optreden was namelijk als buitengewoon trouwambtenaar. Ze trouwde in juli René van der Gijp en zijn partner Minouche.

Carrière

Imca Marina begon haar carrière als zangeres bij het zangkoor de Damster Wichter in Appingedam. In 1959 kreeg zij haar eerste platencontract. Vooral in de jaren 60 en 70 scoorde zij hits met onder andere Viva España en Harlekino. In de jaren die volgden nam het succes af, maar bleef zij een graag geziene gast in het Nederlandse schnabbelcircuit.

Nieuwe coaches

De nieuwe coaches van het seizoen zijn overigens ook al onthuld. Angela Groothuizen, Frans Bauer, Ilse de Lange en Gerard Joling zullen plaatsnemen op de bekende rode stoelen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: William Rutten, RTL Beeldbank