Déze bekende zangeres werd de eerste afvaller van ‘The masked singer’

Vrijdagavond ging een nieuw seizoen van The Masked Singer van start. Na veel gespeculeer, ging eindelijk het masker van de eerste afvaller af. De vuurvogel moest het programma verlaten. En de zangeres die daarin zat, hadden we graag nog langer in het programma gezien.

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

The Masked Singer

Tijdens de eerste aflevering van het nieuwe seizoen was er weer een boel verwarring bij het panel. Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Buddy Vedder en Gerard Joling deden hun best om de vermomde zangers in het programma te ontmaskeren. Zo ook de vuurvogel, voor wie de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, alweer de laatste was.

Raden

De kijkers thuis gingen los op Twitter over wie er in het pak zou zitten. Online passeerden namen als Corry Koning, Jenny Arean en Carry Tefsen de revue. Pannelleden Carlo en Gerard gokten op Willeke Alberti. Loretta ging dan weer voor Imca Marina en Buddy richtte zijn pijlen op op Janny van der Heijden.