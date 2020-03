Deze bijzondere hobby beoefent Bruno Bruins naast zijn politieke werk

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport trad eerder deze week af nadat hij onwel werd tijdens een debat over het coronavirus in de Tweede Kamer. Wat velen niet weten is dat deze minister er nog een bijzondere hobby op nahoudt.

Naast zijn baan in de politiek heeft Bruins namelijk nog een hobby, waarmee hij even kan ontstressen in zijn vrije tijd. En hij is er nog eens bijzonder goed in ook. Bruins is namelijk ook striptekenaar. Hij maakt in een mum van tijd de mooiste striptekeningen. Vaak met het thema sport, zijn grote passie.

Advertentie

Mooi gebaar

In januari plaatste Bruins een video op zijn Twitter-account waarin hij vertelde over zijn hobby. Terwijl hij een aantal tekeningen op papier zette, praatte hij over zijn passie voor sport en over zijn verwachtingen van 2020 als sportjaar. Als mooi gebaar kwam de minister met het idee om voor alle sporters die aankomend jaar voor Nederland uitkomen en kampioen worden, een kaart met stripfiguren te tekenen.

Naast minister voor Medische Zorg en Sport ben ik ook hobby-striptekenaar. 🖊 Daarom ga ik alle sportkampioenen dit jaar feliciteren met mijn eigen felicitatie-tekeningen. Alle toppers van @TeamNLtweets & andere topsporters: heel veel succes in dit mooie sportjaar!🏆 #BrunoTekent pic.twitter.com/yGYSqTkEP4 — Bruno Bruins (@bruno_bruins) January 9, 2020

De laatste kaart

Hij maakte al een tekening voor Ireen Wüst, Suzanne Schulting en van Mathieu van der poel die over de finish reed. Ook Marit Bouwmeester kreeg een tekening. Zij ontving de laatste kaart van Bruins, voordat hij aftrad. De kaart die zij ontving, kreeg ze op de dag dat Bruins te horen kreeg dat de eerste dode in Nederland was gevallen, als gevolg van het coronavirus. Om de minister te bedanken voor al zijn harde werk, maakte Bouwmeester vandaag bij het NOS Sportjournaal een tekening voor Bruins zelf.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS Sportjournaal. Beeld: Brunopress.