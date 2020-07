Déze BN’er doet mee aan het volgende seizoen van Expeditie Robinson

Hoewel Expeditie Robinson op dit moment (nog) niet kan worden opgenomen, lijken de kandidaten wel al vast te staan. Zo heeft voormalig wereldkampioen kickboksen Nieky Holzken (36) laten weten dat hij eigenlijk mee zou doen aan het programma. En een eerdere uitspraak van Nicolette Kluijver lijkt te bevestigen dat de kandidaten die in eerste instantie zouden meedoen, gewoon meegaan naar het volgende seizoen.

In een interview met Shownieuws verklapt Nieky al het nodige over zijn deelname.

“Er is iets heel moois aangekomen voor de corona, maar dat ging niet door. […] Dat was Expeditie Robinson, daar keek ik al 20 jaar naar uit. Daar droom ik al 20 jaar van om daar een keer aan mee te doen, en nou was het eindelijk zover, in de onderhandelingen, en dan komt corona…”, aldus Nieky.

Kandidaten

Presentatrice Nicolette Kluijver vertelde maandag bij RTL Boulevard nog het volgende over het programma: “Ik hoop dat de kandidaten aan boord blijven en dat ze zich nog harder voorbereiden.” Hiermee lijkt ze te zeggen dat de kandidaten van het programma al vaststaan en dat zij gewoon met het volgende seizoen zullen meedoen.

Op zoek naar nieuwe locaties

Helaas is het door de coronacrisis nog onduidelijk wanneer de opnames zullen gaan plaatsvinden. “Er worden allemaal nieuwe locaties gezocht, maar wanneer we kunnen vertrekken weten we nog niet. We staan allemaal stand-by en als we een go krijgen, kunnen we weg. Waar dat op de wereld is, weten we alleen niet,” aldus Nicolette.

