Déze BN'ers begonnen ooit in 'Kinderen voor Kinderen'

Bij nummers als ‘Ik heb zo waanzinnig gedroomd’ en ‘Op een onbewoond eiland’ denken we maar aan één ding en dat is natuurlijk het succesvolle programma ‘Kinderen voor Kinderen’. Vandaag is het een bijzondere dag voor het kinderkoor, want het programma bestaat maar liefst 40 jaar.

Een perfect moment om eens een overzichtje te maken van wat bekende koppies die hun carrière begonnen bij ‘Kinderen voor Kinderen’.

Holly Brood

Holly Brood is een bekende actrice, danseres, zangeres én natuurlijk de dochter van wijlen Herman Brood. Maar wist je dat Holly ooit is begonnen bij ‘Kinderen voor Kinderen’? In deze video kun je een jonge Holly helemaal los zien gaan op het nummer ‘De coolste dj’:

Levi van Kempen

Levi van Kempen brak in 2005 door met zijn rol als Junior Couwenberg in de soap ‘Onderweg naar Morgen’. Daarnaast presenteerde hij verschillende programma’s op kinderzender Disney XD, speelde hij één van de decipelen in ‘The Passion’ én was hij de presenator van ‘Green Dream District’ op National Geographic. Toch begon het ook voor Levi allemaal bij ‘Kinderen voor Kinderen:

Kelly van der Veer

We kennen Kelly van der Veer vooral als deelnemer van Big Brother en gastrolletjes in programma’s als ‘Het Nationaal Verkeersexamen’ en ‘Jensen!’, maar wist je dat ook zij ooit haar carrière begon bij ‘Kinderen voor Kinderen’? Kelly, toen nog als Ferry, zong maar liefst 4 jaar haar longen uit het lijf voor het programma:

Sarah Chronis

We kennen Sarah Chronis vooral van haar rollen in ‘Oppassen’, ‘Goede tijden, Slechte Tijden’ en ‘Nieuwe buren’, maar wat veel mensen niet weten is dat ook Sarah ooit bij ‘Kinderen voor Kinderen’ is begonnen:

Meester Mark

Ook Mark van der Werf (beter bekend als ‘meester Mark’) zong van 1983 tot en met 1988 in het koor van ‘Kinderen voor Kinderen’. Inmiddels is hij een succesvol schrijver van de Meester Mark-boekenreeks.

