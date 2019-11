Déze BN'ers nemen het op voor Monique Westenberg

Zaterdagavond deelde Monique Westenberg verdrietig nieuws met de wereld. Zij en André zijn al tijden uit elkaar en hij heeft zelfs gevoelens voor een andere vrouw. Tal van BN’ers steken Monique een hart onder de riem.

“Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker.” deelde Monique in een lang Instagram-bericht. Ze vraagt om rust in deze moeilijke tijd: “Graag wil ik nu de rust krijgen om dit op een rustige manier proberen uit te leggen aan mijn zoon en dit allemaal te verwerken.”

Advertentie

Lieve woorden

Naar aanleiding van dit bericht geven veel BN’ers aan haar te steunen. Zo laat Olcay Gulsen weten: “Lieverd!! Heel veel sterkte en ik denk aan je. Jij bent een top vrouw en een lieve moeder. Neem je tijd en laat je niet gek maken.” Miljuschka Witzenhausen schrijft: “Kinderen gaan voor alles. Hou je rug recht want mama’s kunnen niet gebroken worden.” Ook Chantal Janzen steekt Monique een hart onder de riem: “Denk aan jou lieve Monique.” Lieke van Lexmond laat weten: “Heel veel liefde voor jou. Wees lief voor jezelf, knuffel lekker tegen je mooie mannetje aan en weet dat tijd heelt. ”

Leontine

Ook Leontine Borsato steunt Monique door haar hartjes te sturen. Leontine heeft zelf ook net een roerige tijd achter de rug als het aankomt op de liefde. Haar man Marco onthulde dat hij 10 jaar geleden een affaire had met pianiste Iris Hond. Net als Leontine, sturen Natasja Froger, Nicolette van Dam, Kirsten Schilder en Bobbi Eden hartjes naar Monique als steunbetuiging.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP