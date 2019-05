Déze Britse royal verhuurt zijn kasteel en jij kunt er overnachten

Ben je op zoek naar een originele bed & breakfast voor een weekendje weg? En heb je altijd al eens willen weten hoe het voelt om (voor even) een heuse royal te zijn? Zoek dan niet verder.

Je kunt nu namelijk overnachten in een kasteel van de Britse royal family. Zij hebben een van hun kastelen om laten bouwen tot een superchique bed & breakfast met 10 kamers, waarvan 2 suites. Voor € 186,- per nacht kun je in het prachtige Castle of Mey wakker worden, aan de noordelijke kust van Schotland.

Vakantieadres

Prins Charles heeft het kasteel deels om laten bouwen tot een overnachtingsplek. Ooit was dit het vakantieadres van de moeder van Queen Elizabeth. Na de dood van zijn oma kreeg Prins Charles het kasteel in zijn beheer. Voorheen kwam hij er regelmatig om te genieten van een vakantie, maar de laatste jaren gaat hij nog amper die kant op.

Zakcentje

Een extra zakcentje heeft de prins vast niet nodig. Hij heeft het kasteel vooral laten verbouwen omdat hij het andere mensen gunt van de koninklijke luxe te genieten.

Zijn voormalig butler baat het kasteel nu uit. “Slapen kan hier in een zeer comfortabele, romantische kamers in traditionele stijl”, vertelt hij. En dat ziet er ongeveer zo uit:

Vers ontbijt

Op de website waar je een kamer van het kasteel kunt huren, staat ook dat de gasten elke ochtend kunnen rekenen op een heerlijk, vers ontbijt met volop glutenvrije en gezonde opties. Klinkt dat jou allemaal als muziek in de oren? Hier kun je een nachtje boeken.

