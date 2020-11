Hoewel er al een tijdje geruchten gaan dat prins Harry alles behalve gelukkig is in LA, lijkt het er niet op dat hij en Meghan binnenkort zullen terugkeren naar de Verenigde Staten. Hun huis in Windsor, Frogmore Cottage, wordt namelijk sinds kort weer bewoond door andere Britse royals.

Niemand minder dan de zwangere prinses Eugenie en haar mannen zouden afgelopen vrijdag zijn ingetrokken.

Advertentie

Gezellig delen

Dit betekent echter niet dat Meghan en Harry hun stulpje in Windsor hebben verkocht. Ze zouden de woning enkel en alleen ‘delen’ met Eugenie en haar man, maar zelf nog financieel verantwoordelijk blijven voor het onderkomen. Daarnaast zullen ze er ook gewoon nog verblijven wanneer ze het Verenigd Koninkrijk bezoeken. Frogmore Cottage is het huis waar Meghan en Harry na hun verhuizing uit de Nottingham Cottage in Londen samen met hun zoontje Archie hebben gewoond.