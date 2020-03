Deze coach neemt Marco Borsato over bij de finale van The Voice Kids

Marco Borsato heeft een nogal bewogen tijd achter de rug en kampt met een burn-out. Omdat hij daarom de finale van The Voice Kids aan zich voorbij laat gaan, neemt een oude bekende het stokje van hem over.

En ze heeft al genoeg coachervaring.

Niemand minder dan voormalig coach Ilse DeLange zal de plek van Marco innemen tijdens de finale van The Voice Kids. Doordat zij al meerdere malen op de coachstoel heeft gezeten, weet Ilse precies hoe het programma werkt en kan zij zo instromen. Marco’s team wordt aan haar overgedragen en Ilse zal hen door de laatste fase van de zangwedstrijd heen loodsen. Het team bestaat momenteel nog uit 6 talenten: Joëlla, Beau, Sam, Nora, Roos en Merle. De komende afleveringen zullen aantonen wie van hen de finale bereikt.

De rest van de afleveringen van The Voice Kids zijn al opgenomen. Alleen de live-finale zal nog opgenomen worden. Of deze finale op de geplande datum plaatsvindt, is nog onduidelijk. Oorspronkelijk zou de finale op 1 mei zijn, maar vanwege het coronavirus kan daar nog verandering in komen. Rtl zegt daarover dat het nieuws van het RIVM goed in de gaten wordt gehouden. “De finale van The Voice Kids komt er hoe dan ook. We zijn nu aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.”

Bron: Rtl boulevard. Beeld: Rtl beeldbank.