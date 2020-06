Déze coaches doen mee aan het nieuwe seizoen van 'The Voice Kids'

Na de grote onthulling van de winnaar van ‘The Voice Kids’ werd in Beau nóg een leuke onthulling gedaan. Ilse de Lange, die Marco Borsato vrijdag verving tijdens de finale van de negende reeks, wordt namelijk een vaste coach in het tiende seizoen van The Voice Kids.

En daar blijft het niet bij: ook Ali B. en Miss Montreal (Sanne Hans) keren namelijk weer terug in het nieuwe seizoen. Wie als vierde coach zal deelnemen aan het programma, wordt pas later onthuld.

Belangrijke hint

Het is overigens niet bekend of Ilse de plaats van Marco zal innemen in ‘The Voice Kids’. Hier deden Ilse, Ali en Sanne vrijdagavond geen uitspraken over. Ali hintte er echter wel op dat de vierde coach een jonge man is, wat zou betekenen dat Anouk dus niet terugkeert.

Reguliere Voice

Ali B. heeft het maar druk: hij zal namelijk ook weer als coach aan de slag gaan in het nieuwe seizoen van de reguliere ‘The Voice of Holland’. Op de vraag welke drie collega’s hem zullen vergezellen bleef hij vaag. Al denkt hij wel dat Lil Kleine, die in het vorige seizoen ontzettend veel kritiek over zich heen kreeg, niet zal meedoen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress