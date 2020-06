Déze groepen krijgen voorrang als er op de IC een beddentekort is

In Nederland is het tot nu toe gelukkig nog niet voorgekomen dat een arts moest kiezen wie meer recht heeft op een bed op de intensive care, maar mocht het wel zo ver komen, dan ligt er nu een speciaal draaiboek klaar.

In dit boek staan de keuzes die artsen moeten maken als patiënten niet meer op medische gronden kunnen worden uitgesloten voor een IC-bed. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er vanwege een corona-epidemie een beddentekort is.

Eerste groep

In het draaiboek staat dat bepaalde groepen voorrang krijgen bij het toekennen van een IC-bed. Het maakt hierbij niet uit of je wel of geen covid-19 hebt. Allereerst zullen er bedden worden gegeven aan mensen van wie de verwachting is dat ze maar kort op de IC zullen liggen. Zij zullen dus voorrang krijgen op patiënten van wie er wordt verwacht dat de opname wél lang kan duren.

Voorrang voor zorgverleners

De volgende stap is voorrang verlenen aan zorgverleners die coronapatiënten hebben verpleegd, op het moment dat er een tekort was aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Dit betekent dat zorgverleners voorrang krijgen omdat ze door hun werk meer kans hebben om besmet te raken. Deze keuze is niet gemaakt met de gedachte dat zorgverleners weer snel aan het werk moeten kunnen, de verwachting is juist dat ze ook lang na de opname nog zullen moeten revalideren.

Voorrang op basis van levensfase

De een-na-laatste stap is een keuze op basis van levensfase. Dit betekent dat mensen in jongere leeftijdsgroepen voorrang krijgen op ouderen. Er is geen strikte leeftijdsgrens, maar er moet worden gewerkt met groepen: 0-20 jaar, 20-40 jaar, 40-60 jaar, 60-80 jaar en 80+ jaar. Mensen die in een oudere groep zitten hebben al meer levensjaren gehad en krijgen daarom geen voorrang.

Loting

Als er zelfs na deze controversiële keuze nog onvoldoende IC-bedden zijn voor het aantal mensen dat er een nodig heeft, zal er worden geloot of krijgt de eerste die zich aandient een bed.

Kritiek minister van Rijn

Minister van Rijn voor Medische zorg heeft al laten weten dat hij niets ziet in het voorstel om bij een beddentekort jonge mensen voor te laten gaan op ouderen. “Iedereen moet evenveel kans maken op levensreddende zorg,” aldus Van Rijn. Hij sluit niet uit dat het kabinet met een wetswijziging zal voorkomen dat het zover komt. “Er staat geen harde leeftijdsgrens in het voorstel, maar het komt wel neer op leeftijdselectie. En daar ben ik gewoon niet voor.”

“Leeftijd mag geen criterium zijn”

De minister sluit zich liever aan bij de aanpak in veel van de ons omringende landen. Daar wordt in het uiterste geval namelijk geselecteerd op volgorde van binnenkomst op de IC. “Dat heeft ook nadelen, maar dan zijn levens wel evenveel waard.” Hij wijst erop dat zowel het kabinet als de Tweede Kamer al eerder heeft gezegd dat leeftijd geen criterium mag zijn.

Bron: NOS. Beeld: iStock