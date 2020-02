Deze indringende reclame over pas bevallen vrouwen vliegt de hele wereld over

Dat het ophouden van de schone schijn nog steeds erg belangrijk is voor mensen in de filmindustrie, blijkt wel uit de uitreiking van de Oscars vorige week. Een reclame waarin de realiteit van postpartum werd getoond, werd namelijk geweigerd omdat deze ‘te expliciet’ zou zijn.

Het bedrijf dat achter de reclame zit, ‘Frida Mom’, liet het er niet zomaar bij zitten en plaatste het filmpje alsnog op Instagram.

“Je vagina zal je dankbaar zijn”

‘Frida Mom’ is een bedrijf dat producten verkoopt die vrouwen het zo makkelijk mogelijk moeten maken tijdens én na de bevalling. Denk bijvoorbeeld aan postpartum wegwerpondergoed maar ook bijvoorbeeld speciale zitkussentjes voor de hechtingen. De slogan van het bedrijf is dan ook heel toepasselijk: ‘Vertrouw op ons, je vagina zal je dankbaar zijn.’

Realistische reclame

Omdat er op social media vaak alleen maar de leuke kant van een bevalling en zwangerschap wordt getoond en niet de realiteit, besloot ‘Frida Mom’ om een realistische reclame te maken die laat zien dat het leven na een bevalling niet altijd over rozen gaat. Vrouwen kunnen vooral in het begin maar ook op langere termijn last hebben van verschillende postpartumkwaaltjes.

Afgewezen door ABC en Oscars

Om ervoor te zorgen dat de reclame door een zo groot mogelijk publiek zou worden bekeken, besloot het bedrijf om flink te investeren in het reclamespotje en deze aan te bieden bij ABC, de Amerikaanse zender die de uitreiking van de Oscars uitzendt. Want wat is nu een beter moment dan een reclame uit te zenden tijdens ’s werelds meest bekeken awardshow? De reclame werd echter door ABC afgewezen omdat die ‘ongepast’ en ‘te expliciet’ zou zijn. Een reden die bij het bedrijf uiteraard in het verkeerde keelgat schoot.

Belangrijke boodschap

‘Frida Mom’ besloot de reclame alsnog op Instagram te posten, met een belangrijke boodschap erbij. “De reclame die je gaat bekijken, werd afgewezen door ABC & de Oscars om te worden uitgezonden tijdens de awardshow dit jaar,” zo begint de post. “Het is niet ‘gewelddadig, politiek’ of seksueel van aard. Onze reclame is niet ‘religieus of onzedelijk’ en geeft geen ‘wapens of munitie’ weer. ‘Vrouwelijke hygiëne en verlichting van aambeien’ zijn blijkbaar ook verboden onderwerpen. Je ziet niet meer dan een nieuwe moeder, voor het eerst thuis met haar baby en haar nieuwe lichaam. En toch werd het afgewezen. En dan vraagt iedereen zich af waarom nieuwe moeders zich zo vaak onvoorbereid voelen. Dus verspreid en deel deze video met elke nieuwe moeder. Ze verdient het om voorbereid te zijn.” Dat de kracht van social media groot is, blijkt wel uit het feit dat de video alsnog viral is gegaan en inmiddels al meer dan 25.000 likes heeft.

