Wordt op deze locatie het nieuwe seizoen van WIDM opgenomen?

Ilan Hoekstra was lekker op vakantie, toen hij ineens wat bekende gezichten tegenkwam. Ze waren op deze zonnige plek voor ‘een nieuw reisprogramma van RTL’, maar daar geloofde Ilan niets van. Hij denkt dat ze op deze locatie zijn voor het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?

En dan heeft Ilan het over… Colombia!

BN’ers

“Volgens mij ben ik de cast van ‘Wie is de Mol’ tegengekomen…”, schrijft radiomaker Ilan Hoekstra op Twitter. Hij werd gelijk gebeld door het radioduo Coen en Sander van Radio 538. Ilan legt uit dat hij lekker van zijn vakantie in Colombia aan het genieten was, toen hij drie bekende Nederlanders tegenkwam. Hij vroeg aan één van de BN’ers wat ze hier aan het doen waren en die vertelde hem dat ze in Colombia waren voor een nieuw reisprogramma van RTL.

Volgens mij ben ik de cast van ‘Wie is de Mol’ tegen gekomen… — Ilan (@Ilanhoekstra) June 6, 2018

Reisprogramma

Best geloofwaardig, zou je denken. Toch gelooft Ilan daar helemaal niets van. Deze BN’er was namelijk totaal niet het type voor een reisprogramma. Pas later vielen alle puzzelstukjes samen en wist Ilan het zeker. Ze waren daar voor het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?

Geruchten

Wie de drie kandidaten die Ilan tegenkwam waren, willen de radio-dj’s niet bekend maken. Bovendien maakt Ilan na dit gesprek op de radio op Twitter nog even duidelijk dat het echt om geruchten gaat. Ilan weet zelf ook niet zeker of het daadwerkelijk over Wie is de Mol? gaat. Dat wordt dus gewoon nog even afwachten.

Het zijn maar geruchten mensen!!https://t.co/tRUUEZpMpI — Ilan (@Ilanhoekstra) June 7, 2018

