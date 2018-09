Déze naam gebruiken prins George en prinses Charlotte voor Camilla

Camilla Parker Bowles hoort al lange tijd bij de Britse royal family en is voor kleine Charlotte en George een oma-figuur. Maar hoe noemen ze haar eigenlijk?

Waarschijnlijk géén oma.

Bijnaam

De zoon en dochter van Camilla, Tom en Laura Parker Bowles, hebben in totaal vijf kinderen. Deze kleinkinderen noemen hun oma geen grandma, maar ‘GaGa’. Camilla vindt dit naar eigen zeggen ‘erg lief’.

Twee oma’s

Hoewel het niet zeker is dat George en Charlotte haar ook zo noemen, liet prins William in de documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, in elk geval weten dat hij zijn kinderen eraan herinnert dat ze twee oma’s hebben: Carole Middleton én Diana. Het klinkt dan ook logisch dat ze een andere naam voor Camilla gebruiken.

Elizabeth

En hoe noemen George en Charlotte koningin Elizabeth eigenlijk? Kate Middleton verklapte in de documentaire Our Queen at Ninety dat ze haar ‘Gan-Gan’ noemen. Schattig, toch? Ook vertelt de Duchess of Cambridge dat Elizabeth altijd kleine cadeautjes in hun kamers legt als ze blijven logeren. De kinderen vinden het vast érg leuk om hun ‘Gan-Gan’ te bezoeken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Getty.