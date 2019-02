Deze Nederlander gaat de hele wereld over met zijn photoshop-creaties

Ard Gelinck uit de achterhoek heeft een geinige hobby: hij fotoshopt een huidige foto van een BN’er met een jongere versie van henzelf. En dat levert een aantal hilarische kiekjes op.

Het begon begin februari, toen een Engels autobedrijf zo’n 25 photoshopcreaties oppikte van de Achterhoeker: bekendheden als David Bowie en Freddie Mercury zijn door Gelinck naast hun jongere ik geplakt. Het autobedrijf deelde de foto’s en zo begon het balletje te rollen. Waarom ze dat deden? Ard heeft geen idee.

Al snel volgden onder andere Duitse, Spaanse, Italiaanse en Engelse media. Niet vreemd, want het bericht van het autobedrijf werd in twee dagen meer dan 900.000 keer gedeeld. “Het is niet bij te houden”, liet Ard eerder al weten aan AD.

Oeps

Daarbij beging de Italiaanse nieuwssite The Post Internazionale nog wel een flater. Bij een wederom hilarisch werk van Ard waarbij we de huidige André Hazes zien, en een veel jongere versie, dacht de nieuwssite dat Ard acteur Brad Pitt had bewerkt. André Hazes deelde dit op zijn beurt weer op zijn sociale media. “Ik zeg het thuis al jaren”, schreef hij er toen bij.

“Gaat wel weer liggen”

Maar de nuchtere Twentenaar blijft met beide benen op de grond: “Nu is het een dingetje, maar volgende week gaat die storm wel weer liggen.” En verdienen aan zijn hobby? Ook dat wil de man uit Groenlo niet. Om dat duidelijk te maken schrijft hij in koeienletters op zijn Instagram: ‘Foto’s worden niet commercieël ingezet of verkocht.’ Het is een blijft een hobby natuurlijk.

Instagram

Een aantal van Ards creaties. Van het koningshuis tot Abba.

We weten nu hoe een aantal leden van het koningshuis er vroeger uitzagen ten opzichte van nu, maar wij waren ook wel benieuwd hoe kroonprinses Amalia er juist over 50 jaar uit zou zien:

