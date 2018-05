Bij St. George’s Chapel in Windsor, de kerk waar straks het huwelijk wordt voltrokken tussen prins Harry en Meghan Markle, zijn de eerste gasten inmiddels gearriveerd.

Onder de gasten bevinden zich verschillende bekende namen zoals talkshowhost Oprah Winfrey, acteur Idris Elba en zanger James Blunt. Ook de broer van prinses Diana, Charles Spencer, is inmiddels al gearriveerd. Hij mocht als één van de eerste gasten zijn plekje in de kerk zoeken.

Ex-vriendin prins Harry

Ook Chelsy Davy, de ex van prins Harry werd bij vanochtend bij de kerk gespot. Chelsy, die tussen 2004 en 2011 een knipperlichtrelatie met Harry had, staat nog steeds op goede voet met de prins en was ook aanwezig bij het huwelijk van prins William en Kate Middleton. Ook sterren zoals George en Amal Clooney en David en Victoria Beckham zijn inmiddels gespot bij de kerk.

Oprah Winfrey

Zanger James Blunt en zijn vrouw

Acteur Idris Elba en zijn verloofde

Chelsy Davy (midden)

George en Amal Clooney

David en Victoria Beckham

Charles Spencer

