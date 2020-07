Déze opvallende kandidaat doet mee aan het nieuwe seizoen van ‘Ranking the Stars’

Kijk jij al jaren met veel plezier naar ‘Ranking the Stars’? Dan hebben we goed nieuws voor je: er komt namelijk een nieuw seizoen aan en Paul de Leeuw heeft in RTL Boulevard onthuld welke BN’ers daar aan mee zullen doen.

En tussen het rijtje BN’ers zit een nogal opvallende naam…

Bekendste viroloog van Nederland

Niemand minder dan viroloog Ab Osterhaus zal namelijk deelnemen aan het nieuwe seizoen van ‘Ranking the Stars’. De viroloog is de laatste tijd natuurlijk veel op televisie geweest omdat hij als expert over het coronavirus door veel programma’s wordt uitgenodigd.