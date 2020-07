Déze rapper zal als nieuwe coach aanschuiven bij ‘The Voice Kids’

Niemand minder dan rapper ‘Snelle’ maakt zijn debuut als coach bij ‘The Voice Kids’ en zal daarmee Anouk vervangen. Dat heeft RTL vandaag bevestigd. Dit betekent dat Ali B, Sanne Hans, Ilse de Lange en dus Snelle te zien zullen zijn in het nieuwe seizoen van de talentenjacht.

‘The Voice Kids’ begint weer in het voorjaar van 2021.

In quarantaine

Het nieuws dat Anouk niet terugkeert als coach zal voor haar fans als een domper komen, maar helemaal onverwachts is het niet. De zangeres was namelijk ook al niet fysiek aanwezig bij de finale van de talentenjacht in mei. Anouk, die astmatisch is, ging in quarantaine omdat ze bang was een groter risico te lopen besmet te raken met het coronavirus nadat de lockdown was versoepeld. Het zou heel goed kunnen dat ze het nog te eng vindt om alweer toe te zeggen voor een nieuw seizoen.