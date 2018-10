Ali B zet voorlopig zijn theatertour ‘Koorts’ even op een laag pitje. Dat maakt de rapper vandaag bekend met een video op social media.

Het heeft vooral te maken met de geboorte van zijn zoontje Nouri. Maar ook een beetje met zijn voorbereiding.

Niet helemaal gepland

“De geboorte van mijn derde zoontje stond niet op de planning”, begint de rapper in de video. “Het was wel een bewuste keuze om daar bij te zijn, anders zou ik later spijt krijgen. De show was te actueel om nog een keer op te voeren en daarom zou ik een nieuwe show moeten maken. Ik heb te weinig tijd gehad om dat kwalitatief goed te doen. Ik hoop dat jullie me vergeven.”

Grappen en liedjes

Ali B hoopt dat iedereen naar de verplaatste voorstelling komt. “Daarin zal ik jullie met grappen en liedjes alles over deze periode vertellen”, sluit hij zijn boodschap.

De kleine Nouri werd in augustus dit jaar geboren. Een foto van de trotse vader met zijn kleine jongen:

Dit bericht bekijken op Instagram 👃🏼👶🏻 positive drugs…baby nek Een bericht gedeeld door Ali B (@alibspec) op 3 Okt 2018 om 11:12 (PDT)

