Déze drie sterrenbeelden blijken de grootste verraders te zijn

Na regen komt zonneschijn, toch? Dit weekend krijgen we te maken met koud en nat weer, waarin zelfs nog kans is op natte sneeuw, waarna we waarschijnlijk (eindelijk) lenteweer kunnen verwachten.

Dat is volgens Weeronline te danken aan de wind die naar het oosten draait na het weekend.

Dit weekend

Dit weekend is het grijs met van tijd tot tijd regen en in het oosten is er een kleine kans op natte sneeuw. De kans op neerslag is het grootst in de zuidoostelijke helft van het land. Daar kan het úrenlang regenen. Af en toe kunnen er in het westen en noordwesten de zon doorbreken, maar op een lekker lentezonnetje hoef je dit weekend niet of nauwelijks te rekenen. Met 5 tot 7 graden is het zeer koud voor de tijd van het jaar.

Volgende week