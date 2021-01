Sneeuwliefhebbers opgelet: rond déze tijd sneeuwt het in het hele land

Als je nu naar buiten kijkt, kun je het je misschien nog niet voorstellen, maar het gaat toch écht sneeuwen vandaag. Maar hoe laat kunnen we de sneeuw ongeveer verwachten?

Wij vertellen je hier hoe laat het gaat sneeuwen.

Als je al naar buiten bent geweest, dan is het je vast wel opgevallen dat het aardig koud is, maar dat het nog niet vriest. Desondanks gaat het vandaag echt nog wel sneeuwen. “We hadden een betere start kunnen hebben,” zo geeft Philippe Schambergen van Buienradar toe. “Maar het hele land wordt straks alsnog bedekt met een laagje wit.” Volgens de weerman gaat het straks nog afkoelen, onder andere door de sneeuw die onderweg is. Hierdoor is het straks alsnog koud genoeg voor sneeuwval.

Hoe laat sneeuwt het in het hele land?

Als je in Zeeland woont heb je geluk, hier vallen de eerste vlokken namelijk al rond het middaguur. De rest van het land moet nog even geduld hebben, maar rond 17.00 uur zal het in het hele land gaan sneeuwen. Als hier van wilt genieten moet je wel op tijd naar buiten gaan. De sneeuw kan in de avonduren vanuit het westen namelijk overgaan in natte sneeuw, ijsregen of zelfs ijzel. Daarnaast stopt het in Zeeland rond 20.00 uur alweer met sneeuwen. Je kunt dus het beste meteen rond 17.00 er op uit gaan!

Hoe lang blijft de sneeuw liggen?

Het is nog niet helemaal zeker hoe lang de sneeuw blijft liggen, maar in Zeeland en de andere kustprovincies is het waarschijnlijk vannacht al gesmolten. In het oosten en noordoosten is er meer kans dat de sneeuw blijft liggen. “Daar blijft het ’s nachts vriezen, en komt er mogelijk in de ochtend nog een laagje sneeuw bij. Ook is daar vannacht en morgen kans op ijzel, iets waar wel rekening mee gehouden moet worden.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty