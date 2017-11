Waarom een stem niet altijd alles zegt over iemand

Florine Wiers (43) is coördinator human interest en woont samen met Guido en hun twee kinderen Gijs (6) en Fien (3) in Hilversum. Deze week blikt ze terug op haar tijd als nieuwslezer bij de radio.



Die stem!

Een aantal jaar geleden werkte ik als nieuwslezer. Als ik ochtenddienst had, moest ik om vijf uur op de redactie zijn en om zes uur het eerste bulletin voorlezen. Tijd om mijn haar gezellig te doen of mooie kleren aan te trekken was er niet, bovendien was het nergens voor nodig, want het was toch radio. Na een dienst kreeg ik eens een mailtje, van een enthousiaste luisteraar. Hij (het was een hij) was ervan overtuigd dat ik bruin haar had en bruine ogen. Zoals u hierboven ziet, klopte dat beeld niet. Maar hij wist het zeker, want mijn stem was ‘als van een brunette’. Ik heb hem geantwoord dat ik het heel knap vond dat hij iemands haarkleur kon horen, en dat hij daar misschien mee naar Wedden, dat..? kon (kent u vast nog wel). Nooit meer iets van gehoord.

Toch trap ik zelf ook in die valkuil, want ik was er altijd van overtuigd dat de hoofdzuster in Jiskefets Sint Hubertusberg in het echt ook een gemene vrouw was. En ook in haar rol van Greet en later zus Cor in Gooische Vrouwen duldde ze geen tegenspraak. Actrice Beppie Melissen speelt vaak pittige vrouwen, maar in het echte leven is ze zó lief. En grappig. En het állerleukste is dat ze eindelijk, op haar 66e een hoofdrol speelt, en nog wel in een romantische komedie. Zo zie je maar, een stem zegt ook niet alles.

Florine

