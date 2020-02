Déze zanger stuurt Duitsland dit jaar naar het Songfestival

De omroep NDR heeft zojuist in Hamburg de Songfestival-inzending van Duitsland bekend gemaakt. Het is de 22-jarige Ben Dolic die in Rotterdam zijn land zal komen vertegenwoordigen.

Het liedje dat hij gaat zingen heet Violent Thing en is ook al te beluisteren.

The Voice

Ben is in Duitsland bekend geworden dankzij zijn deelname aan The Voice of Germany, waar hij in 2018 in de finale stond en tweede werd. Het Songfestival is niet nieuw voor Ben. Hij komt oorspronkelijk uit Slovenië en deed daar in 2016 al eens mee aan de voorronde. Hij verhuisde toen hij 18 jaar was met zijn ouders naar Zwitserland.

Selectie

Twee jury’s in Duitsland hebben Ben geselecteerd uit een groep van maar liefst 607 artiesten. Naast deze jury’s mochten ook songfestivalfans hun voorkeur opgeven. Voorheen mocht in Duitsland ook het publiek meestemmen, maar sinds dit jaar is dat niet meer zo. Ben gaat direct door naar de finale, want Duitsland is een van de ‘big five’. Dit houdt in dat Duitsland bij de landen hoort die financieel het meeste aan het Songfestival bijdragen, waardoor ze de halve finale over mogen slaan.

Vereerd

Op Instagram plaatst Ben een bericht waarin hij laat weten dat hij erg vereerd is met zijn deelname. Hij schrijft: “Ik vind het geweldig dat ik dit nieuws eindelijk mag delen. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze kans. Ik kan niet wachten tot ik op het podium sta en voor jullie mag zingen.”

Beluister het liedje hier:

