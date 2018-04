Deze bekende zangeres is de ex van prins Harry

Op 19 mei zal prins Harry de belangrijkste ‘yes’ zeggen tegen zijn geliefde, Meghan Markle. De twee trouwen over een kleine anderhalve maand.

Maar voordat Harry gelukkig werd met de Amerikaanse actrice, had hij nog een heel turbulent liefdesleven. En zo blijkt dat hij niet altijd voor brunettes is gegaan… Zo heeft Harry lange tijd wat gehad met zangeres Ellie Goulding. Zij trad op tijdens het huwelijk van zijn broer, prins William. In juni 2016 werden Harry en Ellie zoenend gespot en waren ze nog een setje.

Zij is het

Het was van korte duur, want al in november 2016 bevestigde het Britse koningshuis de relatie van Harry en Meghan. Toen Harry haar voor het eerst ontmoette, wist hij het gelijk. Hij zei in een interview dat hij meteen bij zichzelf dacht: ‘Zij is de ware’.

Vóórdat Ellie op de proppen kwam, had Harry een relatie met danseres Cressida Bonas. Die relatie duurde van 2012 tot 2014. Ellie en Harry zijn nog altijd bevriend en ze is daarom ook uitgenodigd voor het grote huwelijk. Of ze ook echt komt als gast, is nog niet bekend.

Ellie en Harry toen ze nog samen waren:

Ellie Goulding, Prince Harry’s Ex, Might Attend the Royal Wedding https://t.co/ZN3glddffJ pic.twitter.com/oa4x9n3xI6 — Andrew Cunningham (@atom_alarms) 1 april 2018

Ellie:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP