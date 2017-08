Koeriersbedrijf DHL raakte de as van Kerstins moeder kwijt

DHL is met man en macht op zoek naar de capsule met de as van Kerstins overleden moeder. Kerstin woont in Dordrecht, terwijl haar moeder afgelopen jaar in Berlijn overleed.

De as werd daarom per post naar Nederland verzonden, maar helaas werd het adres van Kerstin foutief gescand. Kerstin woont op nummer 50, maar de as werd bezorgd op 5D. Het restaurant op 5D weigerde het pakketje, waardoor de as retour afzender werd gestuurd.

Radeloos

Sindsdien is het pakket vermist. Kerstin is ongelofelijk verdrietig: “Ik kan het zo niet afsluiten. Het is een ondraaglijke gedachte dat de as van mijn moeder kwijt is.”

Bron: Hart van Nederland. Beeld: KIJK