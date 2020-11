Na hun officiële scheiding in 1992 gaven prins Charles en prinses Diana toe dat ze beiden buitenechtelijke relaties hebben gehad. Dat wordt in The Crown uitgebreid behandeld, maar niet de relatie tussen Diana en haar bodyguard Barry Mannakee.

In het vierde seizoen van The Crown beschuldigt Queen Elizabeth II prinses Diana van een relatie met haar 37-jarige bodyguard Barry Mannakee, maar bij die beschuldiging blijft het ook in de serie. In het echte leven speelde hij een veel grotere rol.

Het is nooit officieel bevestigd dat de twee een relatie hadden, maar op privétapes is te horen hoe Diana tegen haar stemcoach Peter Settelen vertelt dat haar bodyguard haar grote liefde was. Ze heeft nooit de naam van Mannakee laten vallen, maar in het gesprek vertelde ze dat ze 24 jaar was toen ze de man ontmoette. Dat is precies de leeftijd dat Mannakee werd toegewezen als haar bodyguard. Daarnaast vertelde ze dat hij stierf bij een motorongeluk. Ook Mannakee stierf bij een motorongeluk in 1987. Dat kan bijna geen toeval zijn, toch?

Hevig verliefd

In de tapes vertelt Diana dat ze ‘hevig verliefd was’ en dat ze ‘heel graag dit alles had opgegeven en gewoon bij hem zou gaan wonen’. Ook vertelde ze dat haar bodyguard dat een goed idee vond, ondanks hij een vrouw en kinderen had. “Ik was alleen blij als hij in de buurt was. Ik voelde mezelf dan net een klein meisje.” Het is niet duidelijk of de twee ook echt fysiek met elkaar waren. De opvolger van Mannakee zegt hierover in de documenaire Diana: In her own words. “Diana had geen seksuele relatie met Mannakee. Ik denk dat Mannakee een schouder was om op te huilen en ik denk dat wij allemaal, zowel mannen als vrouwen, die met de prinses werkten allemaal potentiële schouders waren om op te huilen.”

Motorongeluk

Mannakee is op een gegeven moment ontslagen, omdat hij zich niet aan het protocol hield. Hij dronk namelijk samen met Diana thee in haar privésalon. De twee werden ook afgeluisterd en in dat gesprek was te horen dat ze volop met elkaar aan het flirten waren. Negen maanden na zijn ontslag is Mannakee omgekomen bij een motorongeluk. Hij werd geraakt door een 17-jarige, onervaren chauffeur terwijl hij op zijn motor reed. Diana hoorde het tragische nieuws terwijl ze op het filmfestival in Cannes was. In de tapes is te horen dat ze vertelde dat deze gebeurtenis de grootste klap van haar leven was. “Ik zat daar tijdens een spraakmakend bezoek in Cannes met duizenden pers om me heen. Ik was er helemaal kapot van, terwijl het niet de bedoeling was dat ik het zó erg zou vinden, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Bron: Marieclaire. Beeld: Brunopress.