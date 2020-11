Hoewel prinses Diana al meer dan 20 jaar niet meer onder ons is, lijkt ze nog altijd de meest veelbesproken royal te zijn die de Britse geschiedenis rijk is. In de Itv-documentaire The Diana Interview: Revenge Of A Princess worden wederom onthutsende uitspraken gedaan. Zo zou prins Charles een dag voor de bruiloft Diana hebben verteld dat hij niet van haar hield.

Stel je eens voor: je bent jong, je staat op het punt om je leven om te gooien voor een prins en hoort nog geen 24 uur voor het ja-woord dat je aanstaande partner niet van je houdt. Dat moet vreselijk zijn geweest voor Diana.

Astroloog Penny Thornton is degene die beweert dat Charles Diana vertelde dat hij niet van haar hield. Charles zou dat hebben gezegd, omdat hij niet het huwelijk in wilde gaan onder valse voorwendselen. Vanzelfsprekend was de uitspraak voor zijn aanstaande verscheurend, waarna Diana liever het hele feest afblies.

Zoals we inmiddels weten kwam het ja-woord er wél, waarna Diana vijf jaar later bij de astroloog op consult kwam en vertelde over de verwoestende uitspraken van haar man. Uiteindelijk bleef de prinses nog jaren aan de zijde van prins Charles, voordat ze in 1992 definitief een punt achter hun huwelijk zetten.

Documentaire

Wie ooit ook maar in de buurt van de prinses van Wales is geweest, lijkt zijn zegje te doen in één van de vele documentaires die over haar gemaakt zijn. Toch bleef het lang stil rondom de astroloog, wie pas in The Revenge Of A Princess docu onthult wat Diana overkwam vlak voor haar huwelijk.

In de documentaire wordt teruggeblikt op hét interview dat de prinses 25 jaar geleden gaf aan Martin Bashir en heel Engeland op haar grondvesten deed schudden. Niet alleen was ze hiermee in staat om de toekomst van de Britse monarchie te verwoesten, maar ook die van de zender BBC. In het interview met het programma Panorama luchtte de ongelukkige Diana haar hart met de hele natie.

Als de moeder van prins William en Harry nog geleefd zou hebben, zou ze nu 59 jaar zijn. Wij vroegen ons af: hoe zou ze er nu uit hebben gezien? Portrettekenaar Pieter van den Broek maakte voor ons een tekening van Lady Di. In onderstaande video zie je hoe de tekening tot stand kwam én hoe het eindresultaat eruitziet.





