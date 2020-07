Diana over het geheim van haar moeder: “Ook hij bleek een affaire met haar te hebben gehad”

Wat als ineens blijkt dat je moeder fout was in de oorlog, er een minnaar op nahoudt of een stiekeme verslaving heeft? Diana vertelt ons over het geheim van hun moeder. “We waren in shock.”

Diana (57): “Op de begrafenis van mijn moeder, die stierf na een lang ziekbed, kenden mijn zus en ik alle genodigden, op drie onbekende heren na, die toch met naam en toenaam op haar lijst stonden. Bij het versturen van de bedankkaarten kwamen we ze weer tegen in het condoleanceboek en het liet ons maar niet los. Ook omdat mijn zus zo sprekend op een van hen leek. We wisten niet meer precies welke naam bij welke man hoorde, dus we hebben ze alle drie bij het bedankje een neutraal briefje gestuurd: ‘Fijn dat u geweest bent, we maken een herinneringsboekje over onze moeder, zouden we aan u mogen vragen wat uw herinneringen aan haar waren?’ Bij het telefoongesprek begonnen we daarmee en vroegen vervolgens door.

Advertentie

Affaire

De eerste man draaide er niet omheen en zei dat hij een tijdje een verhouding met haar had gehad, de tweede wilde eerst niets zeggen (‘Het is al heel lang geleden’), maar bleek ook een affaire met haar te hebben gehad en de derde belde op de dag dat hij de brief had gekregen en zei: ‘Ik hoopte al dat jullie contact zouden opnemen.’

De gelijkenis met mijn zus was hem ook opgevallen, haar leeftijd klopte met de periode dat hij wat had met mijn moeder. Die dus in haar 52 jaar durende huwelijk drie minnaars heeft gehad. Ongelofelijk. Mijn vader dementeert en heeft het gelukkig niet meer meegekregen. De nagedachtenis aan mijn moeder is… nou ja, laten we het er maar op houden dat het een tijdje therapie heeft gekost om het een plek te geven.”

Sommige namen en details zijn om privacyredenen veranderd

Interview: Ella Vermeulen. Beeld: iStock.