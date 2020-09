Diederik Gommers enthousiast over bezoekje Famke Louise

Diederik Gommers en Famke Louise hebben zich aan hun afspraak gehouden: woensdag gingen ze in gesprek over de coronamaatregelen. Die afspraak maakten ze vorige week in een uitzending van Jinek.

Op Instagram deelt Famke Louise een foto van haar bezoek aan Diederik Gommers in het Erasmus Medisch Centrum. Daar ging ze ongeveer een uur met hem in gesprek over de huidige maatregelen. Gommers nodigde de influencer in het televisieprogramma Jinek uit om in gesprek te gaan nadat ze aangaf dat ze vraagtekens had bij de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Gommers en Famke Louise maken zich zorgen

Na het bezoek zei Gommers tegen de NOS: “Het was een leuk, opbouwend gesprek. Eigenlijk zijn we het over een hoop dingen eens. We maken ons allebei zorgen over corona, maar vooral ook over het draagvlak voor het beleid onder jongeren. We hebben het gehad over hoe jongeren kunnen worden bereikt, en welke rol ik daarbij zou kunnen spelen. Het is nog even uitzoeken hoe we dat gaan doen, maar we hopen samen de gevoelige snaar te raken.”

