Ic-arts Diederik Gommers wil terug naar oude leven en mist hobby

Dat je hersenen net als de rest van het lichaam ouder worden, is niet per se slecht nieuws, in sommige opzichten werkt het oudere brein zelfs beter dan dat van een dertiger. Wel is het van belang om de hersenen fit en lenig te houden: “Kantklossen, sambadansen, sudoku’s: nieuwe dingen proberen is een must!”

Eh, hoe heette die acteur ook alweer? En wat was de titel van dat mooie boek dat ik laatst las? Het zal veel 50-plussers bekend voorkomen. Als de jaren gaan tellen laat het geheugen ons nu eenmaal wat vaker in de stee