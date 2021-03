Acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud, bekend van de serie Mocro Maffia, liggen onder vuur nadat ze dinsdag tijdens een livestream op Instagram een vermoedelijk minderjarige jongen hebben gevraagd om tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. De politie is een onderzoek gestart.

Bilal Wahib is dinsdag opgepakt door de zedenpolitie en ook Oussama Ahammoud zou zich later bij het politiebureau gemeld hebben.

Wahibs platenlabel maakte al snel bekend dat ze de samenwerking met de artiest stoppen en ook RTL zegt geschrokken te zijn van de beelden en het onderzoek van de politie af te wachten. Bilal zou vanavond te zien zijn in Rooijakkers over de vloer, maar deze uitzending is voorlopig geschrapt. De managers van Wahib hebben nog niet gereageerd.

Meteen na de livestream kregen de twee al veel over zich heen. De meeste reacties zijn niet mild, maar er zijn toch ook mensen die een zinvolle boodschappen hebben voor de twee acteurs. Acteur Abbie Chalgoum deelde bijvoorbeeld op Twitter een videoboodschap voor de twee acteurs waarin hij zegt: “Waarom? (…). Jullie zijn hier verantwoordelijk voor. Voor zijn pijn, zijn leed nu. Hij moet het nu gaan doorstaan. Een kind.”



Verantwoorden

De acteur gaat verder: “ Zijn jullie gestoord geworden? Waarvoor? Er volgt politieonderzoek, en terecht. Jullie moeten jullie verantwoorden. Die jongen moet ermee leren leven.” Zuchtend vertelt hij dat hij hoopt dat de jongens in de toekomst hun carrière, waar ze zo hard voor hebben gewerkt, terugkrijgen. “Maar nu even pauze. Even aandacht voor die jongen. Excuses aanbieden, de hoofden van hun moeders kussen. Vergeving vragen. Want dit kan niet. Dit mag niet. Punt”, sluit hij af.

Bilal Wahib heeft woensdag aan het begin van de avond in een verklaring via zijn advocaat laten weten dat hij “vreselijk veel spijt’ heeft. “Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap.” Zijn advocaat vult aan: “Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten. Vanavond wordt hij opnieuw verhoord en wordt besloten of hij de nacht op het politiebureau moet doorbrengen.”

Ik was echt fan van Bilal Wahib, ik was ervan overtuigd dat hij de nieuwe Ali B status zou krijgen in NL maar bij de gedachte dat mijn zoon van 12 zo mentaal in de maling genomen zou worden zoals het jongetje is overkomen kan ik zo boos worden. Ik zou hem als vader te lijf gaan. — John van Lottum (@johnvanlottum) March 24, 2021

Niet het filmpje kijken.

Niet het filmpje doorsturen. Laat het filmpje verdwijnen voor het arme kind die getraumatiseerd is voor zijn leven. #bilalwahib — Gentry (@Gent_ry) March 24, 2021

Hee lief mannetje van 12. Ik moet de hele dag al aan je denken. De klootzakken…..Jij hebt echt helemaal niets verkeerds gedaan! Wel die 2 idioten die zich influencer noemen maar gewoon viespeuken zijn. Dikke knuffel voor jou❤#bilalwahib#OussamaAhammoud — Marijke (@_MarijkeV) March 24, 2021

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Brunopress