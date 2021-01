Diederik Gommers oogst lof met deze Instagrampost

De testresultaten van het coronavaccin mogen dan veelbelovend zijn, de bereidheid van Nederlanders om een vaccin tegen corona te nemen is niet overweldigend. IC-arts Diederik Gommers probeert via zijn populaire sociale mediakanalen twijfelaars over de streep te trekken door veelgestelde vragen te beantwoorden.

Want wat doet het vaccin nu precies met je lichaam? Kan het je DNA veranderen? Diederik Gommers, arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, probeert duidelijkheid te scheppen.

“Ik zat even te ontspannen op mijn boot, toen mijn telefoon ontplofte. De kogel is door de kerk, we kunnen gaan starten met vaccineren. Maar er is ook twijfel en onzekerheid”, schrijft hij bij een foto die hij maakte vanaf zijn bootje.

“De nieuwe Covid-19 vaccins, ook wel mRNA-vaccins genoemd, bevatten een genetische code van een klein stukje van het virus (en dus niet van het hele virus). Als je die genetische code injecteert, dan maakt ons lichaam zélf een onderdeel van het virus aan, de spike-eiwitten. Hieruit kan onmogelijk een nieuw virus ontstaan, maar het lichaam gaat antistoffen maken tegen deze ‘vreemde’ eiwitten. En zo heb je dus afweer tegen het Covid-19 virus als dat je lichaam binnendringt.”

Maar kan mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) je eigen DNA aantasten? “Het mRNA wordt snel door ons lichaam afgebroken nadat het is ingespoten en daarom is er een extra stof toegevoegd in het vaccin om dat proces te remmen.”

“Maar is dit dan toch niet gevaarlijk?”, stelt hij opnieuw in een retorische vraag. “De cellen van ons lichaam worden voortdurend blootgesteld aan virussen die binnendringen, zoals ook bij een banale verkoudheid, en deze bestaan ook uit RNA. Voor het omzetten van RNA in DNA heb je een enzym nodig, reverse-transcriptase, en dat is aanwezig in enkele virussen zoals b.v. hepatitis-B of HIV. Dit enzym zit niet in het vaccin en is ook niet aanwezig in jouw cellen en dus kan het RNA niet zomaar worden omgezet.” Hij sluit af: “Hopelijk is dit duidelijk en ben je gerust gesteld.”

De reacties op de heldere uitleg zijn lovend. Alleen al op Instagram telt de post meer dan 100.000 vind-ik-leuks in één dag. Zo klinkt een van de opmerkingen: “(Zelfs) voor een simpele apotheker op Urk een hele duidelijke uitleg! Had het niet beter kunnen doen”. En: “Bedankt Diederik … ik ben zeker angstig voor de inenting, kan altijd heel fout reageren op medicatie of andere dingen wat niet van oorsprong in m’n lichaam zit… we moeten toch maar vertrouwen op jouw deskundigheid.” Een ander geeft toe: “Bedankt, maar toch wacht ik liever even en kijk ik gaarne vanaf de zijlijn mee.”

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress