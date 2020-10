Diederik Gommers showt nieuwe coupe en is een hit op Instagram

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), is sinds donderdag actief op Instagram. Zijn account is op z’n zachtst gezegd een hit te noemen: binnen enkele dagen verzamelde Gommers al ruim 180.000 volgers.

Dat hij woensdag met Famke Louise in gesprek ging over de coronamaatregelen en zij daar een foto van deelde op haar account, zal ongetwijfeld aan dat succes hebben bijgedragen.

Inmiddels heeft Gommers al 4 foto’s op zijn tijdlijn gedeeld, waaronder ook een plaatje met Famke Louise natuurlijk. “We gaan er samen voor zorgen dat de vragen bij de jeugd op de juiste manier beantwoord worden. Mooi om te zien hoe zinvol een gesprek kan zijn!”, schreef hij erbij.

Selfie bij de kapper

En hoewel hij zijn account vooral wil inzetten om covid-19 gerelateerde zaken te delen en bespreken, schreef hij dat hij misschien ook af en toe een foto van bijvoorbeeld een speciaalbiertje zou delen. Dát is nog niet gebeurd, maar Gommers deelt zondag wel een foto vanuit de kappersstoel.

Maandagavond zit de IC-voorzitter weer bij Eva Jinek aan tafel. Om er wat jonger uit te zien, is Gommers voor een korte coupe gegaan, grapt hij in zijn post. Hij wenst zijn volgers een fijne zondag en vraagt iedereen vriendelijk om een mondkapje te dragen op plekken waar 1,5 meter afstand houden lastig is. Hij geeft zelf in elk geval het goede voorbeeld.

Gommers for president

Op Gommers’ aanwezigheid op Instagram wordt zeer positief gereageerd. Onder zijn foto’s staan talloze reacties van mensen die het geweldig vinden dat de IC-voorzitter op social media actief is. ” De eerste zinvolle influencer van Nederland”, schrijft iemand. Een ander hoopt zelfs dat Gommers zichzelf kandidaat zal stellen voor de verkiezingen van volgend jaar. “Ik zet je naam zelf wel op de kieslijst als je er niet opstaat in maart en ga op je stemmen”, klinkt het.

