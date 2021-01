Waar je ‘vroeger’ zelf de frieten goudbruin bakte in de frituurpan, is het tegenwoordig steeds vaker de airfryer die thuis wordt aangezet. Maar is patat uit de airfryer gezonder dan uit de frituurpan? Libelle legt het je uit in dit artikel.

Minder stank in huis én minder vet in je eten zijn twee goede redenen waarom veel gezinnen overstag gaan om de frituurpan in te wisselen voor een airfryer. Of het echt gezonder is en minder calorieën bevat als je patat in de airfryer bereidt, lees je hieronder.

Het antwoord is: ja. Een portie patat uit de airfryer bevat minder calorieën. Door je eten te frituren, maak je het automatisch ongezonder. Astrid Postma, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum: “Met frituren worden altijd meer calorieën toegevoegd. Neem bijvoorbeeld een gewone aardappel. Die bevat ongeveer 80 kilocalorieeën. Als je die frituurt, krijg je het dubbele. Met frituren maak je voedsel dus altijd ongezonder.”

“Een alternatief voor het frituren kan ook de oven of de airfryer zijn. Dan bak je het niet nog een keer in vet.” Per 100 gram scheelt het zo’n 45 calorieën. Ervan uitgaande dat een kleine portie friet al 150 gram is, kan dit per maaltijd behoorlijk schelen. Dat komt omdat je in de airfryer de frietjes niet in olie bakt, maar met hete lucht.

Krokante frietjes

Vind je patat uit de airfryer te slap? Dan kun je thuis aan de slag gaan met huisgemaakte frietjes die extra krokant zijn. In plaats van dat je de patat laat voorgaren in de frituur, doe je dit in kokend water. Hierdoor wordt je friet namelijk nog krokanter en bevat het ook nog eens de helft minder vet. En dat is natuurlijk mooi meegenomen als je op de calorieën wil letten, maar wel wil genieten van een patatje.

Zelf frietjes snijden? Op deze manier gaat dat razendsnel:



