De coronazorgen bij ic-arts Diederik Gommers (57) beginnen fysiek hun tol te eisen. Op Instagram deelt hij een voor- en na foto waarop zijn grijs wordende haar te zien is. Maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel, laat de bekendste arts van Nederland weten op Instagram.

“Mijn vrouw zegt dat ik meer rimpels, wallen onder m’n ogen en grijs haar heb gekregen het afgelopen jaar”, plaatst Diederik Gommers op Instagram. Bij het bijschrift plaatst hij een foto waarop hij voor en na de coronacrisis te zien is. Niet alleen kijkt de intensive care-arts een stuk minder vrolijk op de ‘na’-foto, ook is te zien dat zijn huid wat minder kleur heeft en zijn haar inderdaad wat grijzer dan vroeger.

Zijn volgers reageren massaal onder de post. Zo wordt hem aangeraden om wat meer zon te pakken om zo voldoende vitamine D binnen te krijgen. Ook denkt iemand te zien dat de arts is afgevallen. Ook krijgt Gommers veel steun. “Ik heb bewondering voor u”, laat iemand dan ook weten. “Let goed op uzelf.”

Goed nieuws

“We moeten nog even door”, plaatst hij in zijn bijschrift. Maar ook laat hij weten dat er goed nieuws is. Zo zal Pfizer in april ‘fors meer vaccins’ gaan leveren. Ook laat Gommers weten dat op 1 juli zo’n 8 miljoen Nederlanders twee coronaprikken heeft gehad en 4 miljoen Nederlanders de eerste prik. Er lijkt dus licht te zijn aan het einde van de tunnel.

‘Een normale vakantie’

Daarbij gaat Gommers nog in op de eerste effecten van de vaccins. Zo lijkt er in verpleeghuizen in Nederland een daling te zijn in het aantal besmettingen. “Dat is echt goed nieuws”, zegt de arts daar enthousiast over. Tenslotte laat hij weten dat er ‘nu toch echt uitzicht is op een normale vakantie deze zomer’. “Ik geloof het echt, ik ben helemaal hyper vandaag!” En de ic-arts ziet daar nog een voordeel in. “Dan kunnen de grijze haren ook weer verdwijnen.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP.