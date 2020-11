Diederik Jekel legt uit wat we nu kunnen verwachten van het coronavaccin

Aan het begin van de week kwam het nieuws naar buiten dat er een coronavaccin is dat voor 90% veilig en effectief is. Wat kunnen we hier nu van verwachten en hoe snel komt het op de markt?

Diederik Jekel legt het uit in RTL Boulevard.

“De grote farmaceut Pfizer heeft een van de elf vaccins die op dit moment in fase 3 trial zitten: dus dat je met tienduizenden mensen gaat kijken wat voor effecten het heeft. Die resultaten laten zien dat er een 90% effectiviteit is. Dat zeggen ze zelf, dus dat moeten we misschien nog met een korreltje zout nemen”, aldus Diederik.