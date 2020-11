Zo kwam Diego Maradona aan zijn bijnaam Pluisje

De wereldberoemde voetballer Diego Maradona is woensdag op 60-jarige leeftijd overleden. Hij stierf aan een hartaanval. De voetballer kreeg meerdere bijnamen, waar Pluisje (pelusa) de bekendste van was.

Maradona wordt door veel voetballiefhebbers de beste voetballer allertijden genoemd. Dat is natuurlijk zijn mooiste bijnaam, maar de bekendste is Pluisje, of Pelusa in het Spaans.

Diego Maradona bijnaam

Hoe kwam Diego Maradona aan deze bijnaam? De voetballer heeft de naam Pluisje te danken aan de mooie haardos die hij vroeger had én aan zijn lichtvoetigheid. En er is ook nog een derde verklaring: hij zou de bijnaam Pluisje hebben gekregen omdat hij aan het begin van zijn carrière een klein en slank postuur had en dus zo van het veld ‘geblazen’ kon worden.