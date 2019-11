Boete voor dakloze in tv-programma 'Dienders' doet veel stof opwaaien

Terwijl Jan Struijs van de politiebond de noodklok luidt over het agententekort, kunnen we op televisie zien hoe politiemensen worden opgeleid. De 2e aflevering van het programma Dienders, op 21 november, veroorzaakte discussie op Twitter.

Het ging vooral over het moment waarop een agent in opleiding een dakloze op de bon slingerde.

Dakloze op de bon

In aflevering 2 van Dienders gingen de agenten in opleiding voor het eerst de straat op. Björn en Harun werden aan elkaar gekoppeld, maar dat bleek niet zo’n goede match.

Björn gaf een dakloze man die buiten op een bankje lag te slapen namelijk een boete toen bleek dat hij eerder een waarschuwing had gehad. De man vond het zelf nogal onbegrijpelijk dat hij moet betalen voor het feit dat hij problemen heeft en ook Harun voelde zich zichtbaar ongemakkelijk.

Niet meer samenwerken

Later besloot Harun de zaak aan te kaarten in een kringgesprek. Hij liet weten Björn te rigide en te zwart-wit te vinden, terwijl hij zelf meer van de grijstinten is. Hij zou de dakloze niet meteen een boete geven, maar nog een keer waarschuwen.

Vanwege het meningsverschil zag Harun het niet meer zitten om samen te werken met Björn. Het antwoord was echter onbevredigend. De 2 mannen zitten de komende 3 jaar aan elkaar vast als een Siamese tweeling.

Op Twitter zijn kijkers het vooral met Harun eens.

Goede inkijk in de opleiding van jonge dienders, die meneer in het midden lijkt een topper te worden, die meneer Rechts🤔hoop dat hij nog bijgestuurd kan worden, en uit elkaar halen die twee. pic.twitter.com/RjTsaRyR1m — Andre de Ruiter (@Andre86877203) November 22, 2019

Meneer geeft aan dat hij niet weet waar de nachtopvang is.

Bjorn: ‘ok mag ik je papieren’ Misschien uitleggen WAAR de nachtopvang is!!#dienders — MaleNurse (@Dance19834) November 21, 2019

Prachtig programma, verdienen veel meer kijkcijfers! Mooi verwoord van #Harun, je mond is je beste wapen. Moet hem wel gelijk geven zijn collega is best irritant, betweter die meteen alle regels wil laten gelden. Het gaat niet alleen om regels maar om maatwerk #Dienders — Karin Musters (@musters_karin) November 22, 2019

ik kijk #dienders terug en ik vind björn echt alles wat een politieagent niet hoort te hebben. harun daarentegen verdient echt de wereld — Lieke (@furieus) November 22, 2019

Bron: Twitter. Beeld: BNNVara