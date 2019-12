Hartverscheurende fout: dierenarts laat verkeerde hond inslapen

Een hond laten inslapen is hartverscheurend. Laat staan als dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Een Amerikaanse familie is ontroostbaar na een fout van de dierenarts.

Hij gaf het spuitje per ongeluk aan de verkeerde hond.

Opereren of inslapen

Andrea Martinez bracht haar teckel Ziggy naar de dierenarts, toen er iets mis leek te zijn met zijn ademhaling. Hij moest geopereerd worden, besloot de arts. Eenmaal in de operatiekamer werd duidelijk dat de operatie veel meer werk en geld ging kosten dan hij had verwacht. Hij belde daarom de familie op om te vragen of hij alsnog moest opereren of dat ze hem een spuitje moesten geven. Daar ging het mis. Andrea heeft dat telefoontje namelijk nooit ontvangen.

2 Ziggy’s

De grond zakte dan ook onder haar voeten vandaan, toen ze gebeld werd door de dierenarts met de mededeling dat Ziggy ingeslapen was. Het kwaad was al geschied. Wat bleek? “Ze hadden een ander baasje gebeld, in de veronderstelling dat ík dat was.”, legt Andrea uit tegenover Local 12. “En zij had gezegd: laat hem maar inslapen.” Het hondje van dat andere baasje, heette heel toevallig ook Ziggy. De dierenarts voelde zich afschuwelijk over zijn fout en bood zijn excuses aan aan de telefoon, zo vertelt Andrea.

Ziek van

Andrea zegt dat ze haar Ziggy nóóit had laten inslapen. “Ik kan niet stoppen met huilen.” Ze weet niet hoe ze het aan haar 6-jarige dochter moet vertellen dat ‘haar beste vriend is overleden’. “Ziggy volgde me overal naartoe en knuffelde elke avond met me. Door hem namen mijn angstgevoelens af. Ik ben er ziek van dat dit is gebeurd.” Als schrale troost, hoeft Andrea de kosten voor de ingreep niet meer te betalen. Ook zou de dierenarts een urn voor Ziggy hebben geregeld.

HEARTBREAKING 💔: “Ziggy followed me EVERYWHERE and cuddled me every single night. He made my anxiety bearable. I feel so sick that this happened,” the dog’s mom wrote on Facebook. https://t.co/7sUccDKcvR — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) December 12, 2019

Bron: Local 12, Fox News. Beeld: iStock