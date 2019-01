Dierenartsen waarschuwen: ‘Strooizout levensgevaarlijk voor honden’

Hoewel wij hartstikke blij zijn met het strooizout dat overal ligt, is het voor je trouwe viervoeter allesbehalve fijn. Het zout kan namelijk voor vervelende klachten zorgen.

“Wij kregen de afgelopen dagen zeker twintig telefoontjes van hondenbezitters,” zo laat Jurgen Naert van Pet Rescue aan het Belgische Nieuwsblad weten.

Diepe kloven

Volgens Naert zijn het allemaal klachten over het strooizout. “Baasjes zijn met hun hond in de sneeuw gaan wandelen, waarna het dier na een paar uur ineens verschrikkelijk veel pijn aan zijn poten krijgt. Dit komt door het zout dat zich in de huid vreet en diepe kloven maakt,” zo legt Naert uit.

Vaseline

Om deze pijnlijke kloven te voorkomen, is het dan ook belangrijk dat je de poten van je huisdier van tevoren met een flinke laag vaseline insmeert. Dit beschermt tegen het bijtende zout. Ook is het verstandig om de pootjes na het wandelen schoon te maken met lauw water.

Diarree

En er is nog een gevaar van strooizout: honden kunnen het binnenkrijgen doordat ze aan de sneeuw likken of aan hun poten. Door het zout dat in de maag terechtkomt, kan je huisdier misselijk worden of diarree krijgen. “In dat geval kun je het beste je hond een halve dag geen eten geven en goed warm houden”, zo adviseert Naert.

Dodelijk

Ook dierenarts Rob Lückerath waarschuwt voor het gevaar van zout. “4 milligram per kilogram hond of kat is dodelijk. Dus kleine beestjes hebben niet veel nodig om er aan te sterven.”

