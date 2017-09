Dierenbescherming redt 23 honden en puppy's van malafide handelaar

De dierenbescherming heeft afgelopen week 23 honden, waaronder enkele puppy’s, weggehaald bij een hondenhandelaar in de Brabantse gemeentes Heusden en Landerd.

De slechte leefomstandigheden van de honden was aanleiding om in actie te komen.

Smerige paardenboxen

Door een tip via het landelijk meldpunt kwam de dierenbescherming de dieren op het spoor. Bij het woonhuis van de handelaar werden 2 volwassen honden en 5 pups aangetroffen die in smerige paardenboxen leefden. Volgens een dierenarts hadden de honden last van luizen en vlooien.

Nog meer luizen en vlooien

Hetzelfde gold voor maar liefst 33 (!) andere honden die werden ontdekt in twee donkere schuren. De verblijven daar waren donker, vuil, nat en in sommige gevallen te klein.

Daarom gaf het RVO, de overheidsinstelling die onder andere toeziet op het naleven van dierenwetten, de opdracht om 23 honden in bescherming te nemen en onder te brengen bij een opvangadres waar ze de juiste zorg krijgen.

Inspectiedienst

Voor de overige 10 honden geldt dat de hondenhandelaar hun leefomstandigheden moet verbeteren. Doet hij dit niet, dan worden er zwaardere maatregelen getroffen. Daarnaast moet de hondenhandelaar zich binnenkort tegenover de rechter verantwoorden.

