DierenPark Amersfoort ontruimd na ontsnapping chimpansee

DierenPark Amersfoort is dinsdagochtend enige tijd ontruimd geweest vanwege een ontsnapping. Dit kon mogelijk gevaarlijk zijn voor bezoekers.

Het dierenpark deelde dinsdagochtend op Twitter de mededeling dat het park per direct werd gesloten ‘wegens een ontsnapping die mogelijk gevaar op kan leveren voor bezoekers’. Om welk dier het gaat, deelden ze niet. Volgens omstanders zouden er apen zijn ontsnapt en zouden er schoten zijn gehoord.

De situatie is inmiddels weer onder controle en het is weer veilig in het dierenpark. “Wij onderzoeken wat er precies is gebeurd, daarom is ons park de rest van de dag gesloten. Wij komen later vandaag met een bericht”, valt te lezen in een laatste update van het park.

In een reactie op de website laat de dierentuin weten dat dinsdagochtend de twee chimpansees Mike en Karibuna zijn doodgeschoten. “Wij betreuren deze gebeurtenis enorm”, staat er in de verklaring. “De eerste conclusies zijn dat we te maken hebben met een menselijke fout rondom het sluiten van de verblijven, waardoor er twee apen uit het verblijf wisten te komen. De komende dagen wordt er nader onderzoek gedaan naar de oorzaak. Op dit moment hebben we wel geconstateerd dat er geen technische mankementen zijn aan het verblijf. De twee chimpansees zijn vrijwel direct na de ontsnapping door onze dierverzorgers achter de schermen gezien. Vanaf dat moment is het protocol ‘Dier Ontsnapt’ in gang gezet. Dit betekent onder andere dat bezoekers en medewerkers in veiligheid worden gebracht en dat het ontsnapte dier wordt opgespoord. De twee mannelijke chimpansees vertoonden imponerend gedrag, wat voor een gevaarlijke situatie kon zorgen en daarom is er op dat moment de beslissing gemaakt om de chimpansees dood te schieten.”

Ons park is per direct gesloten wegens een ontsnapping die mogelijk gevaar op kan leveren voor bezoekers. Op het moment ligt alle focus daarop. Wij komen later vandaag met een bericht. pic.twitter.com/IWYC9mLSi9 — DierenParkAmersfoort (@dpamersfoort) November 3, 2020

Bezoekers van de dierentuin

Op social media is ook een video van een bezoeker te vinden die tijdens de uitbraak samen met anderen in een restaurant in het dierenpark in veiligheid werd gebracht. Hij schrijft dat het voorval netjes en professioneel is opgelost door de medewerkers en wil niet dat de video gedeeld wordt.

